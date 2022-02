Goldman belässt Nel ASA auf 'Buy' - Ziel 17 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 norwegischen Kronen belassen. Analystin Zoe Clarke verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den wider steigenden Auftragsbestand des Wasserstoff-Spezialisten und beträchtliche kurz- und langfristige Wachstumschancen. Der Grund dafür sei, dass das Unternehmen die nächste Phase seiner Expansionsstrategie ins Auge fasse und dabei auf technologische und geografische Diversifizierung setze./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.