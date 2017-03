Goldman belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen und Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen.Der vom Rückversicherer erwartete Überschuss für 2017 in Höhe von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro stimme mit seiner Schätzung von 2,3 Milliarden Euro in etwa überein, erscheine aber leicht konservativ, schrieb Analyst In-Yong Hwang in einer Studie vom Donnerstag./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.