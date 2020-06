Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 114 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Morphosys nach Präsentationen während der virtuellen Krebskonferenz (Asco) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen.Die Präsentation des Biotech-Unternehmens Morphosys sei von nicht allzu großer Bedeutung gewesen und dürfte den Aktienkurs kaum beeinflussen, schrieb Analyst Graig Suvannavejh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Detaillierte Einsichten zum Hoffnungsträger Tafasitamab seien bereits berichtet worden./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.