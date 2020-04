Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 114 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Morphosys nach den von Johnson & Johnson (J&J) vorgelegten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen.Der Umsatz des US-Arzneimittelherstellers J&J mit dem Wirkstoff Tremfya gegen Schuppenflechte aus der Partnerschaft mit Morphosys habe leicht unter der Schätzung seiner Bank aber über der des Konsens gelegen, schrieb Analyst Graig Suvannavejh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Basierend auf einem Lizenzgebührensatz von 3,5 Prozent aus den Umsätzen von 2019 würde dies umgerechnet 9,4 Millionen Euro an Lizenzeinnahmen für das Biotech-Unternehmen bedeuten. Dies entspreche weitgehend der Finanzplanung in Höhe von 37 bis 42 Millionen Euro für Tremfya-Lizenzeinnahmen im Gesamtjahr./ck/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 22:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.