Goldman belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 92 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit Vertretern des wichtigen Geschäftspartners Hanu auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 US-Dollar belassen.Im Kern seien Gespräche über die Möglichkeiten der Cloud Computing-Plattform Azure geführt worden, schrieb Analystin Heather Bellini in einer Studie vom Donnerstag. Aus Sicht von Hanu setze sich die Tendenz fort, Arbeitsaufkommen in die Cloud zu verlagern. Die Zugkraft von Azure dürfte weiter zunehmen./tih/bek Datum der Analyse: 16.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.