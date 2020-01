Goldman belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen.Der Reifenhersteller sei wehrhaft gegenüber einem voraussichtlich unsicheren Marktumfeld im Jahr 2020, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter anderem weil Michelin im wenig zyklischen Ersatzreifen-Geschäft tätig sei, sieht sie in dem Unternehmen eine qualitativ hochwertige Anlage./ssc/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.