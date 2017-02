Goldman belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 113 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen.Der französische Reifenhersteller habe ein solides zweites Halbjahr hinter sich, wobei das operative Ergebnis besser als gedacht ausgefallen sei, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Mittwoch. Dies sei vor allem der Erholung im Geschäft mit Baumaschinen-Reifen zu verdanken. Auch der Ausblick sei besser als von ihr erwartet, aber in den Marktannahmen bereits enthalten./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.