Goldman belässt Metro auf 'Neutral' - Ziel 28,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen.Das operative Ergebnis (Ebit) sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer Studie vom Montag. Da sich die Aktie des Handelskonzerns in den vergangenen drei Monaten deutlich stärker als der Branchendurchschnitt entwickelt habe, könnte es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.