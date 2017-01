Goldman belässt Metro auf 'Neutral' - Ziel 28,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Metro AG nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen.Der Handelskonzern habe seine Prognosen und die Konsensschätzungen knapp verfehlt, schrieb Analyst Rob Joyce in einer Studie vom Mittwoch. Negativ wertete er zudem Aussagen über schwierige Marktbedingungen und den zunehmenden Wettbewerb in Russland und Deutschland./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.