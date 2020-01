Goldman belässt Merck KGaA auf 'Sell' - Ziel 94 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Finanztrends Video zu Merck KGaA



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Sell" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen.Die wohl länger dauernde Phase-II-Studie mit M7824 bei Lungenkrebs werde wohl ein wichtiges Thema beim kommenden Quartalsbericht Anfang März, schrieb Analyst Krishna Chaitanya Arikatla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Noch sei unklar, ob sich damit auch der mit Spannung erwartete Zwischenbericht zu dieser Testreihe verzögert./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.