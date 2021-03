Goldman belässt Merck KGaA auf 'Sell' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Merck KGaA nach aktuellen Daten zu einer Phase-II-Studie auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Wie die klinische Studie zur Krebs-Immuntherapie Bintrafusp alfa als Zweitlinien-Monotherapie bei Gallengangskrebs (BTC) gezeigt habe, verfehlte das Mittel die vordefinierte Wirksamkeitsschwelle, schrieb Analyst Krishna Chaitanya Arikatla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine kleine Enttäuschung. Wegen des komplizierten Charakters dieser Krebsart seien die Erwartungen gering gewesen. Er habe weder bei Merck noch GSK bislang Umsatzschätzungen in seine Bewertungsmodelle eingearbeitet./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.