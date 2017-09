Goldman belässt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Merck KGaA nach einer Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Das Führungspersonal des Darmstädter Chemie- und Pharmakonzerns habe sich optimistisch geäußert und die Synergien zwischen den drei Sparten Healthcare, Life Sciences und Performance Materials hervorgehoben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Dienstag. Mit größeren Veränderungen an diesen drei Säulen rechnet der Experte nicht, wenngleich Merck ein aktives Management des Portfolios betont und dabei auf Veräußerungen etwa des Biosimilar- und Generika-Geschäfts verwiesen habe./ajx/zb Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.