Goldman belässt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Merck KGaA nach der US-Zulassung für den Hoffnungsträger Avelumab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Zwar sei der kommerzielle Effekt der Zulassung aufgrund der Seltenheit der Erkrankung (Merkelzellkarzinom) gering, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Montag. Wichtig sei jedoch doch der Markteintritt des Darmstädter Pharmakonzerns und des US-Konzerns Pfizer in den Immunonkologie-Markt./ck/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.