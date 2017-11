Goldman belässt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Der Misserfolg in der Magenkrebs-Studie mit Avelumab sei eine leichte Enttäuschung, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Patienten mit inoperablem, rezidivierendem oder metastasiertem Magenkrebs seien aber auch nur schwer Erfolge zu erzielen. Für andere Studien mit dem Antikörper sieht der Experten keine Signalwirkung./ag/gl Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.