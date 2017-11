Goldman belässt MTU Aero Engines auf 'Neutral' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen.Der Triebwerkshersteller habe einen positiven Ausblick gegeben und gehe trotz einer höheren Vergleichsbasis von einem Anstieg im kommenden Jahr aus, schrieb Analyst Chris Hallam in einer Studie vom Freitag. Wachstum dürfte sowohl aus dem Original- als auch dem Wartungs- und Ersatzteilegeschäft kommen. An seinem Fokus auf Motoren halte MTU fest, habe aber kleinere Zukäufe neuer Technologien nicht ausgeschlossen./tav/stb Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.