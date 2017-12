Goldman belässt MTU Aero Engines auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" belassen.Das überdurchschnittliche Wachstum des Flugverkehrs im laufenden Jahr sei entsprechend positiv für die vor allem auf den zivilen Sektor ausgerichteten Luftfahrtunternehmen wie Airbus und MTU, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/zb Datum der Analyse: 05.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.