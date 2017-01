Goldman belässt Lufthansa auf 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Lufthansa nach einer Investorenveranstaltung auf "Sell" belassen.Analyst Daniil Fedorov bleibt in einer Studie vom Dienstag vorsichtig. Die Fluggesellschaft gehe mit 2017 von einer klar negativen Preisentwicklung aus, deren Auswirkungen allerdings nicht so schwer wiegend wie im vergangenen Jahr ausfallen sollten. Seine operative Ergebnisprognose (Ebit) liege 35 Prozent unter der Konsensschätzung./gl/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.