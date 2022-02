Goldman belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 7,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Angesichts der russisch-ukrainischen Spannungen stellten sich eine Reihe von Fragen, die Anleger von Aktien aus der europäischen Luftfahrtbranche im Kopf haben sollten, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies etwa auf Ausrichtung von Reiserouten, möglichen Einflüssen aufgrund von Überflugrechten oder auch den möglichen Einfluss des Konflikts auf die Kerosinpreise./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 22:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.