Goldman belässt Lloyds auf 'Sell' - Ziel 60 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lloyds nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 Pence belassen.Die Bank habe ein gutes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer Studie vom Donnerstag. Die große Unbekannte sei aber, ob es bereits den Beginn einer Kehrtwende in der Strategie für das Hypthekengeschäft darstelle./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.