Goldman belässt Lloyds auf 'Sell' - Ziel 60 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lloyds vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 Pence belassen.Der Markt werde sich vor allem auf den Ausblick für die Nettozinserträge fokussieren, erwartet Analyst Martin Leitgeb laut in einer Studie vom Montag. Denn der Wettbewerb im britischen Hypothekenmarkt nehme an Schärfe zu./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.