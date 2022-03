Goldman belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 44 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser zeigte sich daraufhin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zuversichtlich. Denn nach den Aussagen des Managements des Chemiekonzerns ist dieser in der Lage, höhere Rohstoffpreise über die Verkaufspreise weiterzugeben. Auch die Diskussion über Wachstumspotenziale in neuen Märkten sei ermutigend gewesen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.