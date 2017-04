Goldman belässt LVMH auf 'Buy' - Ziel 217 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LVMH nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen.Der französische Luxusgüterkonzern habe mit seinen Erlösen im ersten Quartal wechselkursbereinigt seine Prognosen und die Konsensschätzung in allen Sparten deutlich übertroffen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Dienstag. Er rechne nun damit, dass die Konsensschätzung um mindestens 1 bis 2 Prozent steigen werde./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.