Goldman belässt Kering auf 'Buy' - Ziel 337 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kering vor der Berichtssaison im europäischen Luxusgütersektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen.Angetrieben von der Nachfrage aus China rechne er allgemein mit soliden Resultaten für das zweite Quartal, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Montag. Er präferiere dabei Unternehmen mit Marktanteilsgewinnen oder einem starken Zufluss an Barmitteln. Kering bleibe eine seiner Kaufempfehlungen./tih/la Datum der Analyse: 24.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.