Goldman belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach der Präsentation von Gesetzesvorschlägen der EU-Kommission zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei Digital-Plattformen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Vorschläge mit Schwerpunkt auf den europäischen Lebensmittel-Lieferplattformen entsprächen im Großen und Ganzen den Vorschlägen, über die verschiedene Nachrichtenagenturen in der vergangenen Woche berichteten, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Schwerpunkt liege auf dem Beschäftigungsstatus etwa von Lieferfahrern./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 12:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.