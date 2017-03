Goldman belässt JCDecaux auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat JCDecaux nach Zahlen auf "Buy" belassen.Der Werbespezialist habe die Gewinnerwartungen im Jahr 2016 übertroffen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorgelegten Studie. Auch der Ausblick auf das erste Quartal des laufenden Jahres sei besser als gedacht./ag/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.