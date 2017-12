Goldman belässt Innogy auf 'Neutral' - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Innogy nach dem überraschenden Weggang von Vorstandschef Peter Terium auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen.Die jüngst veröffentlichten Unternehmensziele für 2018 seien für den Aktienkurs des Versorgers klar negativ, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn damit könnte in den kommenden Jahren eine sinkende Dividende einhergehen. Andererseits könnte ein neuer Konzernchef Fusions- und Übernahmehoffnungen wieder entfachen./ajx/edh Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.