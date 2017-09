Goldman belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 21,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach Investorentreffen in München auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,30 Euro belassen.Im Geschäft mit der Autoindustrie zögen die strukturellen Wachstumstreiber an, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Dienstag. Der Chiphersteller sei in Bezug auf die Elektrisierung der Fahrzeuge stark positioniert. Höhere Wafer-Preise sorgten aber für etwas Unsicherheit./ajx/zb Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.