Goldman belässt Inditex auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.Der Gewinn je Aktie aus dem dritten Geschäftsquartal liege im Rahmen der Erwartung, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte des Textilkonzerns liefen gegenwärtig stark./ajx/mis Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.