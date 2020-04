Goldman belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 49 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat AB Inbev nach der angekündigten Halbierung der Schlussdividende für 2019 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen.Angesichts der Unsicherheit in der Getränkebranche durch die Coronavirus-Pandemie und des hohen Fremdfinanzierungsgrades des Brauereikonzerns dürfte der Schritt kaum überrascht haben, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei nicht herausfordernd, doch wegen der unsicheren Geschäftsentwicklung in wichtigen Schwellenländern und des Schuldengrades bleibe er bei seinem Anlageurteil./ck/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.