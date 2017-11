Goldman belässt Imperial Brands auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Imperial Brands auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 3770 Pence belassen.Erstmals seit mindestens 5 Jahren verliere der Tabakkonzern keine Marktanteile mehr in seinen wichtigsten Märkten USA, Großbritannien und Deutschland, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den attraktivsten britischen Aktien. Da die Aktie gleichzeitig mit dem höchsten Bewertungsabschlag zur Branche in diesem Zeitraum gehandelt werde, sehe er eine attraktive Einstiegsgelegenheit./gl/bek Datum der Analyse: 23.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.