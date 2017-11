Goldman belässt Iberdrola auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola vor Zahlen des spanischen Versorgers zum dritten Quartal auf "Neutral" belassen.Das Unternehmen dürfte etwas schwächer abgeschnitten haben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Montag. Der Druck von Seiten der Wasserkraftsparte und aus dem Geschäft in Großbritannien dürfte auch im neuen Jahr noch anhalten./la/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.