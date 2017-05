Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" belassen.Eine in Großbritannien von den politischen Parteien erwogene Deckelung der variablen Standardtarife dürfte den Gewinn der sechs größten Stromanbieter in dem Land - darunter auch Iberdrola - teils erheblich schmälern, schrieb Analyst Ajay Patel in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Dies ändre jedoch nichts an seiner grundsäztlich positiven Einschätzung der Aktie./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.