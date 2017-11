Goldman belässt ING auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die ING-Aktie nach den Quartalsberichten der Benelux-Banken auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen.Die Ausblicke seien nach wie vor vorsichtig, die Kostenkontrolle bei ING, ABN und KBC aber solide, schrieb Analyst Pawel Dziedzic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die künftige Entwicklung dürfte das Finanzinstitut ING von einer soliden operativen Dynamik sowie der endenden Regulierungsdebatte profitieren. Die aktuelle Bewertung der Aktie biete Investoren eine attraktive Einstiegsgelegenheit./ck/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.