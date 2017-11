Goldman belässt IAG auf 'Neutral' - Ziel 670 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) angesichts einer Investorenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 670 Pence belassen.Die kurz vor der Veranstaltung veröffentlichten, mittelfristigen Wachstumsziele der British-Airways-Mutter seien positiv, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer Studie vom Montag. Schließlich habe IAG bereits in der Vergangenheit seine Ziele oft erfüllt./la/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.