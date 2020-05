Goldman belässt IAG auf 'Neutral' - Ziel 250 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen.Der Quartalsbericht verdeutliche die vergleichsweise starke Position der Fluggesellschaft im Vergleich zum deutschen Wettbewerber Lufthansa, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie zeigte sich dennoch überzeugt, dass die aktuelle Corona-Pandemie auch zulasten der finanziellen Position der IAG gehen sollte. Über die nächsten zwei bis drei Jahre sollten der Barmittelfluss und mögliche Ausschüttungen beeinträchtigt sein./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 08:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.