Goldman belässt Hugo Boss auf 'Sell' - Ziel 62,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss nach einer Fachkonferenz auf "Sell" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen.Die neue Positionierung des Modehauses sei noch immer in der Startphase, schrieb Analyst Alberto D'Agnano in einer Studie vom Freitag. Mit der Einführung neuer Kollektionen im kommenden Jahr müssten die Umsätze steigen, um so fallende durchschnittliche Verkaufspreise auszugleichen. Die Margen dürften erst 2019 wieder steigen./bek/ajx Datum der Analyse: 08.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.