Goldman belässt Hapag-Lloyd auf 'Neutral' - Ziel 22,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,30 Euro belassen.Die Aktien der Linienreederei und des Wettbewerbers Maersk würden besonders von einem weiteren Anstieg des weltweiten Containertransportaufkommens profitieren, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Studie vom Montag. Creuset rechnet nach Jahren des unterdurchschnittlichen Wachstums nun für 2017 mit einem Plus von 4 Prozent./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.