Goldman belässt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück mit Blick auf die geplante Übernahme der britischen Gesellschaft Argenta Holdings auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Die Gesellschaft sei mit ihrem Fokus auf kurzabwickelndes Sach- und Spezialgeschäft auf Bereiche fokussiert, die zuletzt am deutlichsten unter Preisdruck gelitten hätten, schrieb Analyst In-Yong Hwang in einer Studie vom Dienstag./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.