Goldman belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 750 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen.In den asiatischen Märkten sollte sich das Kreditwachstum auch in diesem Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer Studie vom Mittwoch. Im Hypothekengeschäft in Großbritannien leide zwar die Profitabilität unter dem intensiven Wettbewerbsdruck. Allerdings wolle die HSBC den Marktanteil dort erhöhen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.