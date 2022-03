Goldman belässt Grand City Properties nach Zahlen auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Grand City Properties nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, teilweise sogar etwas besser, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnisziel für 2022 liege zugleich leicht unter den Erwartungen, was die aktuelle Kursentwicklung dämpfen dürfte./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.