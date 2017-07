Goldman belässt GlaxoSmithKline auf 'Buy' - Ziel 1900 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat GlaxoSmithKline vor Zahlen und einem Investorentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen.Der Fokus dürfte unter anderem auf der Konzernstruktur des Pharmaherstellers liegen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Donnerstag. Für das zweite Quartal rechnet er mit einem Umsatz von 7,3 Milliarden Pfund und einem Gewinn von 26,5 Pence je Aktie. Damit liegt er in etwa im Rahmen der vom Konzern eingeholten Konsensschätzungen./ajx/bek Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.