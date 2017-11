Goldman belässt General Electric auf 'Neutral' - 22 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für General Electric (GE) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 US-Dollar belassen.Der vom Ölfeldausrüster und Partner Baker Hughes beschlossene, 3 Milliarden schwere Aktienrückkauf dürfte auch dem Mischkonzern zugute kommen, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer Studie vom Montag. Bis zu 1,9 Milliarden Dollar könnten für GE an liquiden Mitteln dabei herausspringen - ein positives Zeichen angesichts des dringenden Kapitalbedarfs des Unternehmens./kro/ajx Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.