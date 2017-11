Goldman belässt General Electric auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für General Electric (GE) nach dem Investorentag des Industriekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 US-Dollar belassen.Mit Blick auf die längerfristige Entwicklung von GE blieben auch nach der Veranstaltung noch viele Fragen offen, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer Studie vom Mittwoch. Vieles hänge von einer Erholung des Kraftwerkgeschäfts ab. Der Kontrahent Mitsubishi Heavy Industries habe darauf hingewiesen, dass dieser Markt erst in 18 bis 24 Monaten einen Boden finden könnte./bek Datum der Analyse: 15.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.