Goldman belässt GE auf 'Neutral' - Ziel wird geprüft

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für General Electric (GE) nach einem Investorentag auf "Neutral" belassen.Die Kürzung der Dividende werte er als vernünftig und der Rahmenplan für die künftige Kapitalverteilung sei ermutigend, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer Studie vom Dienstag. Die Unternehmensziele für das kommende Jahr und die mangelnde Klarheit darüber hinaus hätten ihn aber negativ überrascht. Das bisherige Kursziel von 22 US-Dollar will der Experte nun einer Prüfung unterziehen./tih/ajx Datum der Analyse: 14.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.