Goldman belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach der Vorlage von Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen.Der Flughafenbetreiber habe insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Studie vom Montag. So habe das um eine Restrukturierungsrückstellung bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung übertroffen, zudem habe die Gewinnprognose für 2017 positiv überrascht./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.