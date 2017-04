Goldman belässt Fiat Chrysler auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fiat Chrysler auf der "Conviction Buy List" belassen.Die März-Daten des Automobilverbandes ACEA in Europa seien stark gewesen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Neuzulassungen seien in allen großen Märkten gestiegen und dabei von einem zusätzlichen Arbeitstag - in Deutschland von zwei zusätzlichen Arbeitstagen - gestützt worden. VW bleibe zusammen mit Fiat Chrysler sein "Top Pick" unter den europäischen Autoherstellern./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.