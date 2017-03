Goldman belässt Fiat Chrysler auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Fiat Chrysler auf der "Conviction Buy List" belassen.Das für Februar vom Branchenverband ACEA gemeldete Wachstum bei den Kfz-Neuzulassungen in Europa habe etwas nachgelassen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Branchenstudie vom Freitag. Fiat Chrysler aber habe eine positive Entwicklung genommen. Neben Volkswagen sei die Aktie sein "Top Pick"./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.