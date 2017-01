Goldman belässt Fiat Chrysler auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fiat Chrysler angesichts des von US-Umweltbehörden vermuteten Abgasbetrugs auf der "Conviction Buy List" und mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen.Basierend auf den bisher bekannten Fakten gebe es diverse Unterschiede zum Fall von Volkswagen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Freitag. So sei die Anzahl der betroffenen Fahrzeuge mit 104 000 bedeutend kleiner sei als bei VW mit 475 000 Stück./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.