Goldman belässt Facebook auf 'Buy' - Ziel 180 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Facebook vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen.Umfragen in der Branche im zweiten Quartal seien grundsätzlich positiv ausgefallen, schrieb Analystin Heather Bellini in einer Studie vom Mittwoch. Sowohl bei den privaten Nutzern als auch bei den Anzeigenkunden hätten die neuen Angebote zugenommen. Die Quartalszahlen dürften also solide sein und könnten zu höheren Umsatzprognosen führen./bek/la Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.