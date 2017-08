Goldman belässt FMC auf 'Conviction Buy List' - Ziel 98 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursziel von 98 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen.Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Es gebe jedoch auch einige positive Aspekte, wie beispielsweise eine moderatere Kostenentwicklung in Nordamerika./ag/ajx Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.